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Синоптик пообещал москвичам «мини-бабье лето» в середине сентября

Синоптик пообещал москвичам «мини-бабье лето» в середине сентября

Дождливая погода с постепенным ослаблением осадков сохранится в Москве почти до самой ночи с понедельника на вторник, рассказал «МК» руководитель Прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов .

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