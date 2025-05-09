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Олимпийский огонь Милана-2026 зажгут в Греции 26 ноября

 Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. «За шесть месяцев до церемонии зажжения Олимпийского огня для зимних Олимпийских игр 2026 года «Милан – Кортина-д’Ампеццо», которая состоится 26 ноября 2025 года, НОК Греции объявляет о проведении эстафеты олимпийского огня на греческой земле, которая будет проходить до 4 декабря.

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