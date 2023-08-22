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«Русские отдавайте, не то мы вам покажем»: Вконец обнаглевшая Литва требует от Москвы – вернуть Калининград

«Русские отдавайте, не то мы вам покажем»: Вконец обнаглевшая Литва требует от Москвы – вернуть Калининград

Калининград – город с характером, наверное, это единственное, что могу сказать о нем без единого сомнения.

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Комментарии
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Семенков Александр
Проебалты, то, что вы нам покажите, мы это видели уже в 41г. Знаете, чем закончилось или напомнить? А вот если мы вам покажем то, чего ни у кого нет и вряд ли появится в скором будущем, если вы не перестанете хрюкать, то вы сразу обосретесь и срать будете бесконечно и где попало.
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7 час.
СМ
Сергей Медведев
Вонючая  лабусляндия ничего более делать не умеет,как вонять в адрес России!
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5 час.
SI
Sergey Ivanov
И с процентами! Сколько там за 300 лет набежало? А еще надо бы курс петровских ефимок уточнить. Почем они у нумизматов?
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46 мин.

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