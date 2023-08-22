«Русские отдавайте, не то мы вам покажем»: Вконец обнаглевшая Литва требует от Москвы – вернуть Калининград

Семенков Александр

Проебалты, то, что вы нам покажите, мы это видели уже в 41г. Знаете, чем закончилось или напомнить? А вот если мы вам покажем то, чего ни у кого нет и вряд ли появится в скором будущем, если вы не перестанете хрюкать, то вы сразу обосретесь и срать будете бесконечно и где попало.