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Царьград

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ФРС повысила ставку впервые за три года, рынок акций падает

ФРС повысила ставку впервые за три года, рынок акций падает

ФРС впервые за три года повысила ставку на 25 базисных пунктов до 3,75-4%. ###A_*_A### На фоне этого индексы Dow Jones, S&P и Nasdaq, показавшие рост к 21:00 мск, начали снижаться.

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