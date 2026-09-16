ФРС повысила ставку впервые за три года, рынок акций падает

ФРС впервые за три года повысила ставку на 25 базисных пунктов до 3,75-4%. ###A_*_A### На фоне этого индексы Dow Jones, S&P и Nasdaq, показавшие рост к 21:00 мск, начали снижаться.
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