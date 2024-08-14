Оборотни в погонах из Усть-Тарки пойдут под суд за убийство местного жителя

На скамье подсудимых оказались двое бывших сотрудников отделения полиции «Усть-Таркское». В зависимости от роли и степени участия, им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, халатности, убийстве и хищении огнестрельного оружия с использованием служебного положения.
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