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Обзор матчей второго дня второго раунда квалификации Чемпионата Мира 2022 по снукеру

Обзор матчей второго дня второго раунда квалификации Чемпионата Мира 2022 по снукеру

Мэттью Стивенс нанес жестокое поражение Джерарду Грину со счетом 6-1, Иан Бернс потерпел полное поражение от Эллиота Слессора со счетом 6-0, Юлиан Бойко проиграл Дэвиду Грейсу со счетом 6-4, а Джеймс Кэхилл, Оливер Лайнс, Крис Уокелин и Рори Маклеод вышли в третий квалификационный раунд Чемпионата Мира по снукеру 2022, сообщает World Snooker Мэттью Стивенс (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Бывший Чемпион Masters и Чемпионата Великобритании Мэттью Стивенс благодаря разгрому Джерарда Грина со счетом 6-1 во втором квалификационном раунде Чемпионата Мира 2022 по снукеру сохранил свои шансы остаться в туре.

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