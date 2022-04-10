Обзор матчей второго дня второго раунда квалификации Чемпионата Мира 2022 по снукеру

Мэттью Стивенс нанес жестокое поражение Джерарду Грину со счетом 6-1, Иан Бернс потерпел полное поражение от Эллиота Слессора со счетом 6-0, Юлиан Бойко проиграл Дэвиду Грейсу со счетом 6-4, а Джеймс Кэхилл, Оливер Лайнс, Крис Уокелин и Рори Маклеод вышли в третий квалификационный раунд Чемпионата Мира по снукеру 2022, сообщает World Snooker Мэттью Стивенс (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Бывший Чемпион Masters и Чемпионата Великобритании Мэттью Стивенс благодаря разгрому Джерарда Грина со счетом 6-1 во втором квалификационном раунде Чемпионата Мира 2022 по снукеру сохранил свои шансы остаться в туре.