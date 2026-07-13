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Перу: Бывший кандидат в президенты от партии Juntos por el Perú (Вместе за Перу) Роберто Санчес...

Перу: Бывший кандидат в президенты от партии Juntos por el Perú (Вместе за Перу) Роберто Санчес призвал к проведению марша в поддержку бывшего президента Педро Кастильо в центре Лимы 15 июля, что совпало с вручением верительных грамот избранному президенту Кейко Фухимори в помещении Национальной избирательной комиссии (JNE).

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