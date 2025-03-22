Грядет что-то масштабное. Американцы больше не ненавидят русских

Впервые после Второй мировой войны у Германии будет самая большая армия в Европе, как заявил венгерский премьер Виктор Орбан: "План вооружения Европы, который Европейский Союз принял на саммите в Брюсселе шестого марта, ведет к формированию крупнейшей армии в Европе со времен войны".