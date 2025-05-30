Хозяйка попыталась накачать губы кошке: что пошло не так

РЕН ТВ В мире есть домашние питомцы, которые поражают своим внешним видом. При этом не всегда особенности у животного от природы – некоторые владельцы решаются покрасить шерсть своим любимцам, делают им тату, пирсинг и даже пластические операции.
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