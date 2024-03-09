Орбакайте выгнали из Кремля

Валентин Щербаков Эту безголосую фуфлыжницу и иностранку орбакайте надо гнать не только из Кремля, а из РОССИИ.... навсегда...

Дарья Ли тетке уже полтинник, а она все за счет мамы в жизни продвигается. и вообще сцена как-то стала вотчиной семейства пугачевых. дочь, зятья, внуки, мужья и любовники - всем нашлась тепленькая работа.