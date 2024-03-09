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Орбакайте выгнали из Кремля

Орбакайте выгнали из Кремля

Дочь Аллы Пугачевой оказалась в новом скандале. Кристина Орбакайте должна была выступить на праздничном концерте в Кремле, посвященном 8 марта.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Эту безголосую фуфлыжницу и иностранку орбакайте надо гнать не только из Кремля, а из РОССИИ.... навсегда...
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1 д.
Дарья Ли
тетке уже полтинник, а она все за счет мамы в жизни продвигается. и вообще сцена как-то стала вотчиной семейства пугачевых. дочь, зятья, внуки, мужья и любовники - всем нашлась тепленькая работа.
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21 час.
ИИ
Иван Иванов
Вопрос почему в Кремле выступает укробандеровец друг зели пидор Рева? Видимо через КВН ещё и друг пидора епрста.
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20 час.

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