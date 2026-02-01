Календарь российских турниров по лыжам сезона-2026/27: Кубок России стартует в Вершине Теи в ноябре

Опубликован проект календаря Кубка России по лыжным гонкам на сезон-2026/27. Календарь российских соревнований по лыжным гонкам-2026/27 2026 год Кубок России, 1-й этап 26-29 ноября, Вершина Теи 26 ноября – 10/10 км, раздельный старт, классический стиль 28 ноября – спринты, классический стиль 29 ноября – 10/10 км, раздельный старт, свободный стиль Кубок России, 2-й этап 5-6 декабря, Тюмень 5 декабря – 10/10 км, раздельный старт, свободный стиль 6 декабря – 20/20 км, масс-старты, классический стиль Кубок России, 3-й этап 10-13 декабря, Чусовой 10 декабря – 10/10 км, раздельный старт, классический стиль 12 декабря – спринты, свободный стиль 13 декабря – 10/15 км, гонки преследования, свободный стиль Кубок России, 4-й этап 19-22 декабря, Ижевск 19 декабря – 10/10 км, раздельный старт, свободный стиль 20 декабря – командные спринты, свободный стиль 22 декабря – 15/20 км, раздельный старт, классический стиль Кубок России, 5-й этап 26-27 декабря, Красногорск 26 декабря – спринты, классический стиль 27 декабря – спринты, свободный стиль 2026 год Кубок России, 6-й этап 14-17 января, Казань 14 января – 10/15 км, раздельный старт, классический стиль 16 января – спринты, классический стиль 17 января – скиатлоны, 20 км Кубок России, 7-й этап 22-24 января, Кирово-Чепецк 22 января – спринты, свободный стиль 23 января – смешанная эстафета 24 января – 20/30 км, масс-старты, свободный стиль Кубок России, 8-й этап 19-20 февраля, Сыктывкар 19 февраля – спринты, классический стиль 20 февраля – 5/10 км, раздельный старт, свободный стиль Финал Кубка России 27 марта – 4 апреля, Апатиты и Кировск 27 марта – 3/3 км, раздельный старт, свободный стиль (Апатиты) 28 марта – 10/10 км, раздельный старт, свободный стиль (Апатиты) 30 марта – 10/10 км, раздельный старт, классический стиль (Кировск) 31 апреля – 10/15 км, гонки преследования, классический стиль (Кировск) 2 апреля – спринты, свободный стиль (Кировск) 4 апреля – 10 км, масс-старты, свободный стиль (Кировск) ПРИМЕЧАНИЕ : расписание чемпионата России будет добавлено позднее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии