В Приморском крае застрелили загрызшего рыбака тигра

В Приморском крае специалисты охотнадзора застрелили тигра, который ранее загрыз рыбака. Об этом сегодня сообщили в региональном Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.
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