Стартап Cognition создал ИИ-программиста, способного выполнять проекты "под ключ"

Американский стартап Cognition представил нейросеть под названием Devin. В компании утверждают, что этот проект способен самостоятельно осуществлять полный цикл разработки ПО и даже заменить инженера-программиста.
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