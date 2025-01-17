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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Монпелье», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Лансом» в субботу

В пятницу «Монако» Александра Головина сыграет в гостях с «Монпелье». В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова встретится на выезде с «Лансом».

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