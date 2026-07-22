Пленный с эпилепсией пообещал отомстить сотруднику ТЦК, который его мобилизовал

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий Александр Венжега из 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ пообещал отомстить сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), из-за которого он оказался в армии, несмотря на эпилепсию.
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