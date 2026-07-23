NASA могли столкнуться с НЛО во время лунных миссий

В подкасте American Alchemy прозвучали заявления о том, что в ходе лунных экспедиций «Аполлон» астронавты могли фиксировать неопознанные объекты, а часть записей якобы не предавалась огласке, передает aif.
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