Гость из Таджикистана избил врача в больнице, а потом сам же написал на медика заявление. Мужу Натальи Брижан наложили четыре шва, у неё самой закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы.
Гость из Таджикистана избил врача в больнице, а потом сам же написал на медика заявление
Комментарии
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Виктор Борисов
Мигрант не должен уважать российские законы. Он должен их бояться. До усрачки, до дрожи в подмышках, до жжения в паху, до беспокойного сна с кошмарами. Только тогда он их будет побуквенно выполнять. Ненавидеть, плеваться, но выполнять. Так это работает с азиатами и кавказцами. А по-другому - не работает. За любое преступление, связанное с нарушением неприкосновенности местных жителей, должно быть наказание чудовищных масштабов. 15-20-30 лет тюрьмы. Или пожизненное. Запрет всем родственникам на въезд в Россию. Депортация всех, кто оказался рядом. Коллег, знакомых, однокишлачников. И прописывать прямым текстом: норма касается уроженцев (титульных) Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Далее перечень стран расширять.
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1 м.
эля
Эге, мордобойство в ход пошло?а где в какой стране разрешают бить врача, угоза убить,это ЧО
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1 м.
э
эля
?
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1 м.
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