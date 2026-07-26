Гость из Таджикистана избил врача в больнице, а потом сам же написал на медика заявление

Виктор Борисов

Мигрант не должен уважать российские законы. Он должен их бояться. До усрачки, до дрожи в подмышках, до жжения в паху, до беспокойного сна с кошмарами. Только тогда он их будет побуквенно выполнять. Ненавидеть, плеваться, но выполнять. Так это работает с азиатами и кавказцами. А по-другому - не работает. За любое преступление, связанное с нарушением неприкосновенности местных жителей, должно быть наказание чудовищных масштабов. 15-20-30 лет тюрьмы. Или пожизненное. Запрет всем родственникам на въезд в Россию. Депортация всех, кто оказался рядом. Коллег, знакомых, однокишлачников. И прописывать прямым текстом: норма касается уроженцев (титульных) Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Далее перечень стран расширять.