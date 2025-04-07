Глен Пауэлл получил полное благословение Арнольда Шварценеггера для участи...

Глен Пауэлл получил полное благословение Арнольда Шварценеггера для участия в ремейке “Бегущего человека”Глен Пауэлл, известный актер и один из главных претендентов на роль Бена Ричардса в ремейке культового фильма “Бегущий человек”, получил полное одобрение Арнольда Шварценеггера, звезды оригинальной экранизации 1987 года.
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