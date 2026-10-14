Россиянки Кудинова и Семенова впервые возглавили мировой рейтинг ITF

Российская пара Елизавета Кудинова и Анастасия Семенова впервые в истории поднялась на первое место мирового рейтинга Международной федерации тенниса ITF по пляжному теннису.
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