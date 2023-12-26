Удивительные запреты разных стран

Если вы любите путешествовать, то вам обязательно нужно знать, что в каждой стране есть свои правила, законы и рекомендации, которые вы должны беспрекословно соблюдать, даже если они покажутся вам очень странными.
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