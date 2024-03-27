⚡️ В Симферопольском районе установят 110 новых трансформаторных подстанций Сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» обновляют электросети по поручению Главы РК Сергея Аксёнова.
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⚡️ В Симферопольском районе установят 110 новых трансформаторных подстанций Сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» обновляют электросети по поручению Главы РК Сергея Аксёнова.