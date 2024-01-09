Аренда квартир в крупных городах России заметно подорожала

В крупных городах России аренда однокомнатных квартир в 2023 году в среднем подорожала на 22% - до 21 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных - на 19%, до 27 тысяч рублей, трехкомнатных – на 15%, до 34 тысяч рублей, рассказали РИА Недвижимость в «Мире квартир».