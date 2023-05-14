Шевченко проиграл Синнеру на турнире в Риме

Александр Шевченко в упорной борьбе проиграл Яннику Синнеру на «Мастерсе» в Риме. В Риме завершился матч 1/16 финала грунтового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Александр Шевченко встречался с Янником Синнером.