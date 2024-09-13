Премьер Британии ответил на слова Путина о конфликте с Россией

МС

Марина Свобода

Детский сад. Как в песочнице. Неужели не понимает, насколько по идиотски глупо выглядит со своими отмазками? С Украиной честно воевали , учитывая ее неспособность и отсутствие хорошего вооружения. Теперь карта бита и пора пускать в ход весь арсенал. Хватит жалеть. Прилетели дроны с Норвегии? Бей Норвегию. Прилетели ракеты из Лондона - бей Лондон, с Германии - бьем Германию, Франция - бьем Францию