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Премьер Британии ответил на слова Путина о конфликте с Россией

Премьер Британии ответил на слова Путина о конфликте с Россией

Премьер Британии ответил на слова Путина о конфликте с Россией AlexCoderПремьер Британии ответил на слова Путина о конфликте с Россией AlexCoder Он заявил, что первой провоцировать начала Москва Британский премьер-министр Кир Страмер ответил на недавнее заявление Владимира Путина об участии западных стран в конфликте с Россией.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
Детский сад. Как в песочнице.  Неужели не понимает, насколько по идиотски глупо выглядит со своими отмазками? С Украиной  честно воевали , учитывая ее неспособность и отсутствие хорошего вооружения. Теперь карта бита и  пора пускать в ход весь арсенал. Хватит жалеть.  Прилетели дроны с Норвегии? Бей Норвегию. Прилетели ракеты из Лондона - бей Лондон, с Германии - бьем Германию,  Франция - бьем Францию
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