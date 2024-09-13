Премьер Британии ответил на слова Путина о конфликте с Россией AlexCoderПремьер Британии ответил на слова Путина о конфликте с Россией AlexCoder Он заявил, что первой провоцировать начала Москва Британский премьер-министр Кир Страмер ответил на недавнее заявление Владимира Путина об участии западных стран в конфликте с Россией.
Премьер Британии ответил на слова Путина о конфликте с Россией
Комментарии
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МС
Марина Свобода
Детский сад. Как в песочнице. Неужели не понимает, насколько по идиотски глупо выглядит со своими отмазками? С Украиной честно воевали , учитывая ее неспособность и отсутствие хорошего вооружения. Теперь карта бита и пора пускать в ход весь арсенал. Хватит жалеть. Прилетели дроны с Норвегии? Бей Норвегию. Прилетели ракеты из Лондона - бей Лондон, с Германии - бьем Германию, Франция - бьем Францию
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