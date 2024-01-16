Выборы президента России – 2024: когда пройдут, сколько потратят и как голосовать

Выборы нового российского лидера станут самыми "обременительными" за всю историю В марте 2024 года в России пройдут восьмые по счету президентские выборы, которые определят, кто возглавит страну на ближайшую шестилетку.
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