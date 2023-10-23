Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Остапа несло»

«Остапа несло»

"Сгорел сарай - гори и хата". Сатановский, рассуждая об окружении и преемниках Путина, заявил, что они на фоне своего лидера «слабое маленькое дерьмо», и в качестве примера привел Дмитрия Медведева.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Это  - ,, воспитание ,,!!! Результат воспитания и отношение к женщине...
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4 д.
Сергей Микульский
Так оно и есть. Путин набрал себе команду министров где он самый умный. Вы господа сами, что не видите очевидное?
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3 д.
Alex Nемо
То ли ещё будет... Подождите, он еще будет украинским приветствием свои передачи начинать.
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3 д.

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