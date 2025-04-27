ОСК сообщила о строительстве 170 кораблей и 54 подлодок во время войны

В годы Великой Отечественной войны советские верфи обеспечили выпуск свыше 170 кораблей и 54 подводных лодок, помимо масштабного ремонта судов, рассказали в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
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