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FiNE NEWS

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В России вновь заговорили о повышении пенсионного возраста

В России вновь заговорили о повышении пенсионного возраста

Бессменный председатель Союза пенсионеров Валерий Рязанский, который известен тем, что он на словах буквально в кровь бьется за права стариков, а на деле всегда находит общий язык с властями, на днях разразился программной речью о ситуации в системе пенсионного обеспечения страны, пишет Pensnews.

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