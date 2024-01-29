В России вновь заговорили о повышении пенсионного возраста

Бессменный председатель Союза пенсионеров Валерий Рязанский, который известен тем, что он на словах буквально в кровь бьется за права стариков, а на деле всегда находит общий язык с властями, на днях разразился программной речью о ситуации в системе пенсионного обеспечения страны, пишет Pensnews.