CD Projekt сделала выговор актёру озвучки Геральта за разглашение информации о Th...

CD Projekt сделала выговор актёру озвучки Геральта за разглашение информации о The Witcher 4Американский актёр Даг Кокл (Doug Cockle), подаривший голос Геральту из Ривии в играх серии The Witcher от CD Projekt Red, взял назад слова об участии своего персонажа в следующем «Ведьмаке» (кодовое название Polaris).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)