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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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CD Projekt сделала выговор актёру озвучки Геральта за разглашение информации о Th...

CD Projekt сделала выговор актёру озвучки Геральта за разглашение информации о Th...

CD Projekt сделала выговор актёру озвучки Геральта за разглашение информации о The Witcher 4Американский актёр Даг Кокл (Doug Cockle), подаривший голос Геральту из Ривии в играх серии The Witcher от CD Projekt Red, взял назад слова об участии своего персонажа в следующем «Ведьмаке» (кодовое название Polaris).

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