CD Projekt сделала выговор актёру озвучки Геральта за разглашение информации о Th...

CD Projekt сделала выговор актёру озвучки Геральта за разглашение информации о The Witcher 4Американский актёр Даг Кокл (Doug Cockle), подаривший голос Геральту из Ривии в играх серии The Witcher от CD Projekt Red, взял назад слова об участии своего персонажа в следующем «Ведьмаке» (кодовое название Polaris).