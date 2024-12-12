"Нашпиговали" хохла свинцом и добили гранатой. Неудачный штурм наших позиций запечатлел на камеру GoPro уничтоженный боевик украинских формирований.
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"Нашпиговали" хохла свинцом и добили гранатой. Неудачный штурм наших позиций запечатлел на камеру GoPro уничтоженный боевик украинских формирований.
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