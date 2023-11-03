На Урале семья требует у больницы 10 миллионов рублей компенсации за смерть пятимесячного сына

У ребенка не было явных симптомов, поэтому врачи среагировали поздно.Семья из Нижнего Тагила предъявила иск к детской больнице города, требуя компенсацию в размере 10 млн рублей за смерть своего пятимесячного ребенка.
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