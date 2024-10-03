Рогов: новая ракета Зеленского — прикрытие для западных поставок оружия

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов охарактеризовал заявление Владимира Зеленского о разработке новой баллистической ракеты как попытку прикрыть поставки западного вооружения.
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