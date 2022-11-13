Uspei.com

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Потому как говорят много, а Закона в условиях войны так и нет. Дума думает очень долго.«Почему у этой мр...
  • Nina Uglova
    Опасно дарить эту квартиру.  😕“Пятеро детей и ж...
  • Степан Капуста
    Бедные солдаты-срочники... как же так? В них ведь стреляют! Дать им пожизненные льготы, как будто они защищали Родину...Военный эксперт Е...

Ходаковский: “Родина уже не переживет вселенского потопа в виде революций”

Ходаковский: “Родина уже не переживет вселенского потопа в виде революций”

Командир батальона “Восток” Александр Ходаковский заявил, что Родина может не пережить “вселенских потопов в виде революций”.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх