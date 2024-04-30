Страна и люди
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Страна и люди

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В РВСН переведут вооружение и технику на летний режим эксплуатации

В РВСН переведут вооружение и технику на летний режим эксплуатации

В воинских частях и соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), а также парков, складов и материально-технической базы на летний режим эксплуатации.

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