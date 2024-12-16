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Минобороны России и Минобрнауки создали научно-клинический консорциум

Минобороны России и Минобрнауки создали научно-клинический консорциум

Об этом сообщила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. «Минобороны России и Министерство науки и высшего образования РФ заключили соглашение о создании научно-клинического консорциума с участием Российского научного центра хирургии имени академика Б.

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