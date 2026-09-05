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Более 40 российских пар получили по 150 тысяч рублей за долгий брак

Более 40 российских пар получили по 150 тысяч рублей за долгий брак

Более 40 супружеских пар из Челябинской области, отпраздновавшие 70-летний юбилей брака, получили с 2024 года выплаты в размере 150 тысяч рублей.

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