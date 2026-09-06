Юрий БЕЛОУС: Карпукаса считаю переоценённой фигурой, в «Локомотиве» он был на своем месте

Жоао Виктор не понимал, каким символом является Семак для российского футбола. Хотя и Сергею Богдановичу не стоило себя так вести Собеседником «Спорт уик-энда» стал бывший вице-президент московского «Локомотива», экс-гендиректор ФК «Москва» и «Ростова» Юрий Белоус.