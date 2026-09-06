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Спорт Уик-Энд

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Юрий БЕЛОУС: Карпукаса считаю переоценённой фигурой, в «Локомотиве» он был на своем месте

Юрий БЕЛОУС: Карпукаса считаю переоценённой фигурой, в «Локомотиве» он был на своем месте

Жоао Виктор не понимал, каким символом является Семак для российского футбола. Хотя и Сергею Богдановичу не стоило себя так вести Собеседником «Спорт уик-энда» стал бывший вице-президент московского «Локомотива», экс-гендиректор ФК «Москва» и «Ростова» Юрий Белоус.

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