Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» нанесли удар по живой силе ВСУ на купянском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ при выполнении огневых задач на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) нанесли удар по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время ротации подразделений.
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