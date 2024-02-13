Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» нанесли удар по живой силе ВСУ на купянском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ при выполнении огневых задач на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) нанесли удар по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время ротации подразделений.