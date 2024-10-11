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Всё о женщинах

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Учёные назвали неожиданное преимущество наличия собаки в доме

Учёные назвали неожиданное преимущество наличия собаки в доме

Любители собак могут подтвердить ряд преимуществ, которые даёт наличие у них четвероногого друга. Учёные из больницы Sinai Health и Университета Торонто обнаружили, что общение с собаками в детстве связано с полезными изменениями в кишечных бактериях.

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