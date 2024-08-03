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Татар-информ

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В Татарстане по нацпроекту работает бесплатная доставка в медучреждения пожилых жителей

В Татарстане по нацпроекту работает бесплатная доставка в медучреждения пожилых жителей

36 000 пожилых граждан, проживающих в сельской местности Татарстана, воспользовались сервисом бесплатной доставки до медучреждений для прохождения диспансеризации, вакцинации и других медицинских процедур, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

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