В Татарстане по нацпроекту работает бесплатная доставка в медучреждения пожилых жителей

36 000 пожилых граждан, проживающих в сельской местности Татарстана, воспользовались сервисом бесплатной доставки до медучреждений для прохождения диспансеризации, вакцинации и других медицинских процедур, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
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