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Адвокат Джоковича опроверг информацию сербских СМИ, что против игрока возбудили дело из-за фальсификации ПЦР-тестов

Адвокат Новака Джоковича Горан Драганич опроверг информацию, что против 20-кратного чемпиона «Больших шлемов» возбуждено уголовное дело.

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