Паразитирование Европы на БРИКС перешло от слов к делу

Новый международный альянс под названием P4M — «Партнеры за многосторонность, международное право, мир и процветание» — будет представлен уже 22 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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