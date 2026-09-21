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Паразитирование Европы на БРИКС перешло от слов к делу

Паразитирование Европы на БРИКС перешло от слов к делу

Новый международный альянс под названием P4M — «Партнеры за многосторонность, международное право, мир и процветание» — будет представлен уже 22 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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