На орловских пляжах ожидается нешуточный ажиотаж

1 июня в Орле открывается пляжный сезон. Как и все предыдущие годы купание официально разрешено лишь на двух пляжах: в Городском парке (у центральной спасательной станции на Оке) и на озере Светлая жизнь.
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