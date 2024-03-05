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Елена Перминова, Сидни Суини, Тина Кунаки, Надежда Стрелец и дочь Миллы Йовович на показе Miu Miu в Париже

Елена Перминова, Сидни Суини, Тина Кунаки, Надежда Стрелец и дочь Миллы Йовович на показе Miu Miu в Париже

Вслед за показом Chanel в Париже в последний день Недели моды прошёл и показ Miu Miu. Оценить новую коллекцию бренда собрались Тина Кунаки, Сидни Суини, Нина Добрев, Тилан Блондо, 16-летняя Эвер Андерсон — новое лицо бренда и старшая дочь Миллы Йовович, Эмма Коррин и многие другие.

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