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АиФ Кухня

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Бодрит и поднимает дофамин? Врач объяснил, как на самом деле работает кофе

Бодрит и поднимает дофамин? Врач объяснил, как на самом деле работает кофе

Когда-то мы считали кофе очень вредным напитком, но ученые нашли в нем пользу. Теперь чашке кофе приписывают множество полезных чудес: она защищает от диабета, спасает от депрессии, поднимает гормон счастья — дофамин.

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