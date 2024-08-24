Смертницы взорвали два российских самолета 20 лет назад

Ровно 20 лет назад, 24 августа 2004 года, Россию потрясли теракты, которые устроили смертницы. Как две женщины смогли пронести на борт бомбы, кто за это ответил и какие катастрофы преследовали самолеты Туполева — в материале 360.
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