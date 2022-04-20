Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде будет увековечена память тренера по конькобежному спорту Юрия Круглова

В Нижнем Новгороде будет увековечена память тренера по конькобежному спорту Юрия Круглова

Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде на заседании 19 апреля 2022 года поддержал ряд предложений по установке мемориальных досок заслуженным нижегородцам в сфере науки, культуры и спорта.

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