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Пронедра

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Цены на золото снижались 5 октября на фоне укрепления доллара

Цены на золото снижались 5 октября на фоне укрепления доллара

В начале торгов 5 октября цены на золото немного снизились на фоне укрепления доллара, однако падение оказалось ограниченным.

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