Соучредитель децентрализованной биржи D8X: «Крипторынок недооценивает последствия будущего халвинга»

Один из основателей децентрализованной криптобиржи D8X, Бэзил Мэр, поделился своим мнением в интервью Cointelegraph о том, что криптовалютное сообщество еще не вполне осознало все последствия предстоящего халвинга Биткоина.
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