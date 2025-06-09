Сбивать нельзя, но ослепить можно — задача нейтрализации вражеских спутников вполне решаема

В своих действиях против разведки НАТО Россия может считать себя свободной от обязательств Ирина Мишина Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Александр Перенджиев Константин Блохин Леонид Ивашов События последних дней заставили задуматься о правилах игры разведывательных служб.